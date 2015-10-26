"Видродження" проходит в Днепропетровский облсовет - кандидат в депутаты

Об этом он заявил на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР»

«Данные экзит-поллов и наши предварительные социологические исследования показали, что мы однозначно получим достаточно хорошую фракцию в Днепропетровском областном совете и уверенно преодолеем 5%-ный барьер», – отметил он.

Захаров добавил, что на результаты партии «Видродження» в Днепропетровске существенно повлияла регистрация «клона» партии, целью которого было исключительно отобрать голоса у политической силы.

«Клон партии «Видродження» в городе Днепропетровске набирает от 0,5% до 1%», – заявил кандидат в депутаты.

Захаров также предоставил информацию относительно различных нарушений избирательного законодательства по области. Впрочем, по его мнению, эти нарушения не имели системного характера и существенного влияния на результаты выборов не оказали.