"Видродження" проходит в Днепропетровский облсовет - кандидат в депутаты
Кандидат в депутаты Днепропетровского облсовета от партии «Видродження» по округу №69 Кирилл Захаров заявил, что партия «Видродження» преодолевает 5%-ный барьер и проходит в Днепропетровский областной совет.
Об этом он заявил на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР»
«Данные экзит-поллов и наши предварительные социологические исследования показали, что мы однозначно получим достаточно хорошую фракцию в Днепропетровском областном совете и уверенно преодолеем 5%-ный барьер», – отметил он.
Захаров добавил, что на результаты партии «Видродження» в Днепропетровске существенно повлияла регистрация «клона» партии, целью которого было исключительно отобрать голоса у политической силы.
«Клон партии «Видродження» в городе Днепропетровске набирает от 0,5% до 1%», – заявил кандидат в депутаты.
Захаров также предоставил информацию относительно различных нарушений избирательного законодательства по области. Впрочем, по его мнению, эти нарушения не имели системного характера и существенного влияния на результаты выборов не оказали.