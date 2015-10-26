Во Львовский облсовет по результатам 56,19% протоколов проходят 9 партий

Львов. 26 октября. УНИАН. По результатам обработки 56,19% протоколов, Львовского областного совета проходят 9 партий.

Как сообщили УНИАН в Львовской областной избирательной комиссии, лидирует "Блок Петра Порошенко "Солидарность” с 22,42%. Читайте также"Самопомич" преодолевает 5% барьер во всех округах, где участвовала в выборах – штаб В свою очередь "Самопомич” набрала 13,27%, "Свобода” - 12,48%, "Батькивщина” – 9,79%, "Громадянська позыция” – 7,71%, Радикальная партия Олега Ляшко – 6,31%, УКРОП – 6,01%, Народный Рух Украины – 5,17%, "Народный контроль" – 5,04%. Как сообщалось, по данным экзит-полла от Савика Шустера, Львове на первом месте Садовый.

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