С третьей попытки Одесская областная ТИК зарегистрировала кандидатов "Видродження"

После решения Одесского апелляционного суда, которым было подтверждено решение суда первой инстанции и который обязал ТИК зарегистрировать кандидатов “Видродження”, Одесская областная избирательная комиссия единогласно проголосовала за регистрацию 27 кандидатов, которым до этого было отказано в регистрации.

По словам кандидата в депутаты Одесского областного совета от партии “Видродження” Сергея Белюка, у партии была украдена целая неделя агитации, чем воспользовались провластные партии, а также “Оппозиционный блок”.

“Члены избиркома действительно стали заложниками тех команд, которые дает власть. Но справедливость все равно восторжествовала”, – добавил Сергей Белюк.

Отметим, что на заседании комиссии также присутствовали представители миссии ОБСЕ.

“Мы обратились в ГПУ и просим возбудить уголовные дела по тем членам ТИК, которые препятствовали нашим кандидатам. Мы видим циничный политический сговор трех партий – “БПП-Солидарности”, “Оппозиционного блока” и “Самопомочи” ради того, чтобы не допустить нашу политическую силу к участию в местных выборах. Власть делала и делает все, чтобы сорвать избирательный процесс. Угроза и страх перед тем, что “Видродження” наберет результат и будет иметь влияние на местные органы власти, и на формирование местной политики, превосходит их страх перед тем, как это будет воспринято в мире”, – заявил Виктор Бондарь.

Напомним, что ранее окружной административный суд по иску областной организации партии “Видродження” обязал облизбирком повторно рассмотреть документы претендентов на депутатские мандаты от партии “Видродження”.

Областная избирательная комиссия пыталась обжаловать это решение в апелляционном суде, однако суд оставил в силе решение окружного суда.