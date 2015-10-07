СМИ: Рада в четверг имеет шанс сделать "финальный шаг" на пути к получению безвизового режима с ЕС

Как отмечается в материале "ЕвроПравды", речь идет о законопроектах, касающихся третьего, самого сложного и самого проблемного блока Плана действий визовой либерализации (ПДВЛ) с названием "Общественный порядок и безопасность". В этом пакете 12 законопроектов, направленных на борьбу с коррупцией, реформирование правоохранительной системы и противодействие дискриминации, в том числе по изменениям в Конституцию относительно неприкосновенности народных депутатов и судей.

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Эксперты единодушны в своей оценке: большинство проблем и недовыполненных критериев содержится именно в третьем блоке Плана действий, что может затормозить процесс либерализации на неопределенный срок.

Сложность связана не только с большим количеством сфер, в которых должны произойти изменения. "Выполнению обязательств временем препятствует не их сложность, а отсутствие политической воли", - отмечается в материале.

Примечательно, что до недавнего времени внимание общественности к специфическим задачам 3-го блока было низким, ведь ее больше интересовали биометрические паспорта (отсюда появился известный миф, что биометрика – едва ли не единственная задача Украины для отмены виз).

Но весной Евросоюз открыл глаза Киеву на реальную ситуацию. В майском отчете о прогрессе Украины четко и недипломатично написано: самые большие проблемы – не с биометрикой, а с выполнением блока "Общественный порядок и безопасность". Прежде всего – в антикоррупционной составляющей.

В настоящее время, из-за вызовов и угроз, вызванных российской агрессией, внимание именно к этому блоку становится все больше. "Ответственность за выполнение (или торможение) отдельных критериев несут и президент, и правительство, и парламент. И если, Верховная Рада в четверг провалит принятие антикоррупционного пакета, шансы на своевременное выполнение ПДВЛ станут близкими к нулю", - подчеркивается в материале.