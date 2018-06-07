Неделя в цифрах

1 штурмовик Су-25 российских военно-воздушных сил России был сбит в Сирии, сообщают иностранные СМИ. Это произошло после того, как российская авиация провела бомбардировку нескольких городов в провинциях Хомс, Хама и Латакия в Сирии, в результате которой погибло, по разным данным, от 30 до 60 мирных жителей, в том числе, 12 детей. Согласие на использование военно-воздушных сил России на территории Сирии дал Совет Федерации РФ.

7 нелегальных мигрантов – шесть выходцев из Ирака и одного из Сирии – были задержаны пограничниками во Львовской области, сообщают в Государственной пограничной службе Украины.

8 место занимает Украина в клубном рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам очередной еврокубковой недели, говорится на официальном сайте организации.

15 взрывов, в результате которых погибли 7 человек, а более 50 получили ранения, произошли в южно-китайском городе Лючжоу, сообщают иностранные СМИ. Взрывные устройства были в посылках для экспресс-доставки.

18 украинских молочных компаний получили доступ на китайский рынок, сообщают в Кабинете министров Украины. В правительстве отмечают, что выход на китайский рынок – это еще один шаг в сторону диверсификации рынков украинской аграрной продукции после того, как Россия закрыла свой рынок для украинской «молочки».

21 дом поврежден из-за теракта возле здания управления Службы безопасности Украины в Одессе, сообщают местные власти. Сумма нанесенного общего ущерба превышает 250 000 гривен.

25 лет назад в Украине началась кампания широкомасштабных акций ненасильственного гражданского неповиновения, организованная украинской молодежью, преимущественно студентами, вошедшая в историю как Революция на граните. Протесты завершились подписанием постановления Верховной Рады УССР, которое гарантировало выполнение требований протестующих. Революция на граните стала одной из причин обретения Украиной независимости в 1991 году.

30 украинских военнослужащих боевики готовы освободить из плена, заявил руководитель Центра по обмену пленными Владимир Рубан. По его словам, общий список неудовлетворенных запросов на освобождение – около 350 человек.

41 сутки должен продлиться отвод легкого вооружения на Донбассе, о чем договорились участники встречи в «нормандском формате», сообщил президент Украины Петр Порошенко.

147 стран, на долю которых приходится 85% всех выбросов парникового газа в атмосферу, представили свои планы действий по сокращению их объемов, сообщают в канцелярии генерального секретаря ООН Пан Ги Муна.

738 тонн запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации были уничтожены в России с начала августа текущего года, сообщают в Россельхознадзоре РФ. В частности, речь идет о полностью уничтоженных 676 тоннах растительной пищевой продукции и 318 тонн пищевой продукции животного происхождения (из них уничтожено 62 тонны).

3 000 правоохранителей ежедневно будут дежурить в Донецкой области, начиная с 14 октября, для обеспечения правопорядка в ходе избирательной кампании, сообщают в Донецком областном управлении милиции. Все правоохранители, участвующие в обеспечении законности выборов, будут иметь специальную экипировку и табельное оружие.

11 006 украинцев власти планируют призвать на срочную военную службу в октябре-ноябре текущего года, говорится в соответствующем распоряжении правительства. В столице, согласно плану, призыву подлежат 400 человек.

61 000 наемных работников, которые работали без оформления трудовых договоров с работодателями, были выявлены Государственной фискальной службой в январе-августе 2015 года, сообщают в ведомстве. Всего с начала года проверки субъектов хозяйствования выявили нарушения налогового законодательства в сфере выплаты заработной платы и других доходов физических лиц у 57% общего количества проверенных работодателей.

82 547 военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины получили статус участника боевых действий с начала АТО, сообщают в Генеральном штабе ВСУ. В подтверждение данного статуса выдано 76 598 удостоверений участника боевых действий.

487 200 гривен одноразовой денежной помощи были выделены Кабмином для лиц, получивших тяжелые телесные повреждения во время Революции достоинства, говорится в соответствующем распоряжении правительства. Министерству финансов необходимо осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

514 000 человек прибыли в Европу в текущем году, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на Агентство ООН по делам беженцев. Это количество мигрантов вдвое больше, чем за весь 2014 год.

5 600 000 000 гривен военного сбора заплатили в государственный бюджет украинские налогоплательщики с начала 2015 года, сообщают в Государственной фискальной службе. В августе объем уплаченного сбора составил 743, 6 млн гривен, что на 15,8% превышает плановый показатель.

Маргарита Андреева