Более 3 тысяч милиционеров обеспечат порядок во время выборов на Донетчине

Областная милиция готова обеспечить законность в ходе избирательной кампании 25 октября.

Об этом заявил глава Донецкого областного управления милиции Вячеслав Аброськин сегодня, 29 сентября, в ходе рабочего совещания с руководителям милицейских подразделений региона, которое прошло в Мариуполе, передает 0629.com.ua.

Уже с 14 октября ежедневно на охране общественного порядка в области будут дежурить более 3000 сотрудников милиции. Все правоохранители, участвующие в обеспечении законности выборов, будут иметь специальную экипировку и табельное оружие.

Вячеслав Аброськин еще раз заверил, что в Донецкой области ситуация стабильная - «намного лучше, чем во многих других регионах страны».

Тем не менее правоохранители готовятся предотвращать подкупы избирателей, «карусели», не исключают возможные провокации, скандалы, в том числе и с участием военных.

«К выборам в Донецкой и Луганской областях будет особо пристальное внимание. И мы должны быть готовы ко всему, чтобы обеспечить нормальный избирательный процесс на территории, контролируемой Украиной», - резюмировал генерал Аброськин.