Украина будет добиваться отмены Россией решения об использовании армии за рубежом

Об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

Заместитель главы АП отметил, что президент Петр Порошенко во время визита в Париж поднимет вопрос по поводу решения Совета Федерации РФ об использовании российских военных за рубежом.

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По его словам, такое решение российской стороны противоречит духу и букве Минских договоренностей.

“Мы будем настаивать на том, чтобы российская сторона это решение отменила, поскольку по сути, это не способствует деэскалации ситуации в Донбассе”, - подчеркнул Елесеев.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Совет Федерации России в закрытом режиме по предложению президента Владимира Путина разрешил использование российских войск за рубежом.

Вчера же российские военно-воздушные силы нанесли первый авиаудар в Сирии.

Сегодня бомбардировки повторились.