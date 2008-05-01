В Киеве пройдет заседание Совета НАТО

Совет НАТО в июне проведет заседание в Киеве, чтобы поддержать стремление Украины вступить в НАТО, сообщает радио «Свобода».

Приезд послов 26 стран Североатлантического союза будет «видимым свидетельством интенсивного взаимодействия НАТО с Украиной», заявил в Брюсселе представитель НАТО.

Этот визит, по его словам, даст возможность послам и генеральному секретарю НАТО Яапу де Хооп СХЕФФЕРУ встретиться с украинскими чиновниками, а также принять участие в «общественной дипломатии» в Украине. Точная дата визита еще не утверждена.

На днях в НАТО объявили, что такая же миссия поддержки прибудет до конца этого года и в Грузию.