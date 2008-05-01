Семенюк и Портнов опять обменялись ”шпильками”

Продолжается конфликт в Фонде государственного имущества. Валентина Семенюк-Самсоненко и Андрей Портнов опять обменялись обвинениями. Как передает 5 канал, госпожа Семенюк-Самсоненко заявляет о незаконности внеочередного тиража газеты "Відомості приватизації" и надеется, что правоохранительные органы отреагируют на эту ситуацию.

"Все то, что сделано относительно выпуска фальшивой газеты, мы сейчас выясняем сколько экземпляров выпустили, потому что фальшивку никакую нельзя пропустить, тем более, если она выпущена не тем тиражом, которым положено, в соответствии с теми нормативно-правовыми документами, которые установлены ФГИУ и зарегистрированы в Минюсте, то здесь, конечно, пусть правоохранительные органы проводят расследование", - заявила Валентина Семенюк-Самсоненко.

Андрей Портнов в свою очередь заявляет, что разоблачил аферу относительно злоупотребления служебным положением.

"Речь идет сегодня о том, чтобы отвлечь внимание от того, что новое руководство ФГИУ только за несколько дней работы вскрыло крупнейшую, беспрецедентную аферу с отмыванием государственных средств на сумму 100 миллионов гривен. За подписью Валентины Петровны Семенюк, которая направила государственному предприятию "Укртелеком" письменное требование 25 апреля. В течение недели заплатить 100 миллионов гривен днепропетровскому предприятию и заключить контракт на никому не нужное оборудование", - сказал Портнов.