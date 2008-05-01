Симоненко рассказал, почему они с Морозом сегодня отдельно

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО предостерегает от поспешных выводов в связи с проведением митинга Соцпартии в Киеве отдельно от КПУ и призывает объединиться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос о причинах проведения коммунистами и социалистами митингов на разных площадях Киева.

“Считаю, что здесь каких-то поспешных выводов делать не стоит, надо помогать всем объединиться”, - отметил П.СИМОНЕНКО.

По его мнению, то, что представители СПУ пришли на митинг КПУ и поприветствовали его участников, свидетельствует о том, что социалисты разделяют идеи, взгляды и позиции коммунистов.

“В данной ситуации это ни о чем не говорит с точки зрения того, что пытаются представить. Я думаю, что, готовя отдельное мероприятие на площади Независимости, может быть, они (СПУ) другую задачу немного ставили”, - добавил П.СИМОНЕНКО.

Как известно, СПУ проводит свой первомайский митинг на Майдане Незалежнсти в Киеве, а КПУ - на Европейской площади.