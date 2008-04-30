Ющенко и Саакашвили обвинили Москву в открытой провокации против Грузии

Украина и Грузия призывают Россию отказаться от реализации провозглашенных планов, касающихся Абхазии и Южной Осетии.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой Министерства иностранных дел Украины совместном заявлении президентов Украины и Грузии Виктора ЮЩЕНКО и Михаила СААКАШВИЛИ.

«Президенты Украины и Грузии рассмотрели современное состояние вокруг урегулирования грузино-абхазского и грузино-южноосетинского конфликтов. Они выразили обеспокоенность попытками Российской Федерации поставить под сомнение территориальную целостность Грузии путем повышения статуса отношений с Абхазией и Южной Осетией», – говорится в документе. - Таким образом, самопровозглашенные республики фактически подталкиваются к отделению от Грузии».

Украина и Грузия осуждают «последние заявления российских представителей о возможности применения Россией «военных средств» для защиты соотечественников в Абхазии». «Это не может быть интерпретировано иначе как угроза силой и является открытой провокацией против Грузии», - отмечают авторы заявления.

«Украина и Грузия подтверждают, что разрешение грузино-абхазского и грузино-южноосетинского конфликтов возможно только мирными средствами и в рамках резолюций Совета Безопасности ООН, в частности резолюции СБ 1808 от 15 апреля 2008 года, - подчеркивается в заявлении и отмечается: «Эти резолюции, как известно, призывают государства-члены ООН уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ».

Как подчеркивают авторы заявления, «последние решения Российской Федерации угрожают имплементации этих принципов, создают дополнительную напряженность и подрывают усилия по достижению мира в регионе, в которых Россия сама принимает участие».

«Украина и Грузия призывают Российскую Федерацию отказаться от реализации провозглашенных планов относительно Абхазии и Южной Осетии. Украина готова рассмотреть вопрос о своем участии в миротворческих операциях вместе с другими заинтересованными сторонами», - отмечают В.ЮЩЕНКО и М.СААКАШВИЛИ.

Украина поддерживает новую инициативу Президента Грузии, направленную на мирное урегулирование грузино-абхазского конфликта, и надеется на конструктивную реакцию на нее со стороны абхазской стороны, говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, вчера, 29 апреля, МИД РФ сообщил, что развитие событий в зоне грузино-абхазского конфликта диктует необходимость увеличения личного состава Коллективных сил СНГ по поддержанию мира (КСПМ) в пределах численности, определенной решением Совета глав государств СНГ от 22 августа 1994 года - до 3 тыс. военнослужащих.

Власти Грузии назвали категорически неприемлемым для Тбилиси увеличение количества российского миротворческого контингента в Абхазии.

Президент Грузии М.СААКАШВИЛИ заявил, обращаясь вчера вечером к жителям Абхазии и Южной Осетии, что Грузия не собирается использовать военный способ разрешения конфликтов, и призвал абхазцев и осетинов вместе строить совместное будущее.

«Наш план действий - не война, а создание новых рабочих мест. Не противостояние, а забота о наших детях и пожилых людях, повышении пенсий, строительстве больниц и школ. Не разделение, а развитие туризма и сельского хозяйства, рост доходов людей, появление возможностей для успешной жизни. Я уверен, что мы сможем все вместе выполнить этот план. Наш непреклонный курс - не разрушение враждой, а строительство с любовью», - сказал М.СААКАШВИЛИ.