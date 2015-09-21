Милиция: За ночь ни один грузовик не пересек админграницу с Крымом (видео)

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил заместитель начальника УМВД в Херсонской области Илья Кива.

"Сегодня ночью проезд грузовиков с продуктами в оккупированный Крым был полностью заблокирован. Ночь прошла спокойно, пока ситуация контролируемая. Машины потихоньку частично покидают место своего нахождения в "Каланчаке" и "Чаплинке". В "Чонгаре" мы уже вкопались основательно, привезли туда мобильные блокпосты, выставили оборону. На сегодняшний момент я могу сказать, что за ночь также ни одна машина не прошла", - заявил Кива.

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При этом легковые автомобили и пешеходы пересекают границу беспрепятственно.Грузовой транспорт из Крыма на материковую часть Украины пропускается в обычном режиме.

Напомним, 20 сентября в 12:00 вблизи административной границы между Херсонской обл. и аннексированным Крымом началась акция по блокаде пропуска грузов на полуостров.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что спецподразделение УМВД в Херсонской области, батальон особого назначения "Херсон", обеспечивает охрану общественного порядка во время проведения акции. Работниками милиции лично руководит заместитель начальника УМВД в Херсонской области Илья Кива.

16 сентября глава Меджлиса, народный депутат Рефат Чубаров заявил в Верховной Раде, что активисты начнут акцию по перекрытию административной границы с оккупированным Крымом в полдень 20 сентября. По его словам, будет перекрыто движение только для грузовиков, которые перевозят товары в Крым, передвижение людей и легковых автомобилей останется беспрепятственным.

Блокада Крыма, как Чубаров пояснял ранее, связана с тем, что вопрос Крыма отходит на второй план. Также стало известно, что к блокаде Крыма присоединяется и "Правый сектор". В организации заявили, что расценивают блокаду Крыма как непосредственный удар по интересам России, а также по ситуации, которая сложилась в Украине.