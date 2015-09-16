Россия предложила США военные переговоры по Сирии - Керри
20:51, 16 сентября 2015Мир
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Госсекретарь США Джон Керри заявил, что Россия предложила Соединенным Штатам военные переговоры относительно Сирии.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
Также Керри добавил, что США верят в политическое урегулирование конфликта в Сирии при условии вовлеченности России.
При этом Керри подчеркнул, что помощь российской стороны будет полезна при условии ее «содержательности».
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В настоящее время, по словам Керри, он обсуждает с Пентагоном и Белым домом следующие шаги относительно Сирии.
Напомним, ранее относительно активности России в Сирии Пентагон заявлял, что Москва занимается постройкой военно-воздушной базы, но российский Генштаб опроверг эту информацию. Кроме того, Вашингтон обвинял Россию в размещении танков в районе сирийского аэродрома.
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