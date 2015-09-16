Россия предложила США военные переговоры по Сирии - Керри

Об этом сообщает Reuters.

Также Керри добавил, что США верят в политическое урегулирование конфликта в Сирии при условии вовлеченности России.

При этом Керри подчеркнул, что помощь российской стороны будет полезна при условии ее «содержательности».

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В настоящее время, по словам Керри, он обсуждает с Пентагоном и Белым домом следующие шаги относительно Сирии.

Напомним, ранее относительно активности России в Сирии Пентагон заявлял, что Москва занимается постройкой военно-воздушной базы, но российский Генштаб опроверг эту информацию. Кроме того, Вашингтон обвинял Россию в размещении танков в районе сирийского аэродрома.