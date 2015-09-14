Скандал в Мариуполе: БПП подозревают в намерении "сдать" город человеку Ахметова

Уже бывший лидер городской организации БПП Сергей Нестеров заявил, что руководство партии продало должность мэра Мариуполя партнеру Рината Ахметова Юрию Тернавскому, который был зятем покойного владельца ММК им. Ильича Владимира Бойко, пишет "Четвертая власть".

За "покупку" города Юрий Тернавский, якобы, готов выложить $5 млн.

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Сергей Нестеров уверяет, что партнера Рината Ахметова на место мэра Мариуполя "согласовал в АП" депутат БПП Артур Герасимов, руководящий избирательным штабом партии в Донецкой области. Он заявил, что помощник Герасимова - Евгений Татарчук – объяснил ему, что он должен оставить руководство местной организацией в Мариуполе и передать ее людям Юрия Тернавского.

При этом Сергей Нестеров выложил аудиозапись этого разговора, где якобы Татарчук заявляет, что у него нет рейтинга, а люди Тернавского смогут "подтянуть" админресурс и повысить рейтинг БПП в городе.

"Принято решение Артуром (Герасимовым – ред.), отвечать бабками за всех будет Тернавский. Хочет - он их обилечивает (берет у них деньги - ред.), хочет - пусть сам за них платит... Наша задача, чтобы он подтянул людей, которые подтянут рейтинг партии. У тебя шансов пройти вообще нет. Кто за тебя проголосует?", - заявил якобы Татарчук.

Как известно, карьера Сергея Нестерова в БПП началась в 2014 году, когда он пытался организовать выборы президента в родной Макеевке, но боевики разогнали ОВК, а самого Нестерова обстреляли из травматического оружия.

Татарчук также дал понять, что председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский будет помогать Тернавскому выиграть выборы с помощью админресурса.

Этот разговор состоялся якобы 26 июля, а уже на следующий день Нестеров дал скандальный брифинг, где заявил, что Тернавский никакого отношения к БПП не имеет.

После этого брифинга к нему в офис приехал Татарчук с еще одним помощником Герасимова – Павлом Смоликом. Татарчук крайне грубо оскорблял Нестерова и угрожал ему. Нестеров якобы записал и этот "разговор".

"Ты найдешь деньги хоть одного провести, хоть самого себя? Что ты творишь, бл…дь! Сегодня я буду звонить Луценко. Я буду ликвидировать здесь партийную ячейку... Человека утверждает Ковальчук! (замглавы Администрации Президента –ред.) А ты пи…дишь, что он никакого отношения не имеет!", - кричал якобы Татарчук.

Смолик же не просто ругался, а начал Несторова бить. После этого Нестеров написал на Смолика заявление в милицию за побои.

После этого в Мариуполе собрали партийную конференцию БПП и сняли Нестерова. Примечательно, что съезд проходил на молокозаводе Тернавского.

Сергей Нестеров уверяет, что БПП поменял стратегию и теперь просто выдвинет против Тернавского технического кандидата, но будет скрыто предоставлять партнеру Ахметова админресурс.

В свою очередь Герасимов заявил, что смена руководителя мариупольской организации была законной, а Нестеров - проходимец.

"Что касается Тернавского, то БПП не будет выдвигать его кандидатуру на выборах. От нашей партии в мэры Мариуполя пойдет Александр Романюк", - сообщил депутат.