В МИД Великобритании намерены давить на Россию, пока она не уйдет c Донбасса и Крыма
Великобритания и ее партнеры в ЕС будут продолжать санкционное давление на РФ, пока она не будет выполнять Минские соглашения и не уйдет из Крыма.
Об этом говорится в сообщении министра иностранных дел Великобритании Филиппа Хеммонда, пишет Европейская правда.
"Мы будем продолжать работать с партнерами по ЕС для оказания давления на Россию при помощи санкций, пока она не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям и не уйдет из Крыма", - говорится в сообщении.
По его словам, "российская откровенная агрессия и дестабилизация Украины - один из крупнейших вызовов безопасности в Европе с конца холодной войны".
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"Великобритания продолжит поддержку в восстановлении суверенитета и территориальной целостности", - говорится в заявлении Хеммонда.
Он также добавил, что Лондон продолжит помогать в модернизации вооруженных сил Украины и оказывать им техническое содействие, а также будет помогать в борьбе с коррупцией, в управлении государственными финансами и возвращении активов.
При этом в МИД Британии призвали Украину продолжать реформы и делать все возможное для выполнения Минских соглашений.