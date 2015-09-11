В Еврокомиссии рассчитывают, что на Донбассе пройдут свободные выборы на основании законодательства Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ган заявил во время совместного заявления для прессы с президентом Украины Петром Порошенко.

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“Мы все рассчитываем на то, что в восточной Украине состоятся свободные, открытые и прозрачные выборы на основе законодательства Украины”, - сказал еврокомиссар.