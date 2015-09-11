Порошенко объявил о закрытии воздушного пространства Украины для самолетов РФ с войсками для Сирии
14:50, 11 сентября 2015Политика
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Украина закроет воздушное пространство для российских самолетов, доставляющих вооружение и войска в Сирию.
REUTERS
Об этом президент Петр Порошенко написал в Twitter.
«По моему приказу Украина закроет воздушное пространство для российских самолетов, доставляющих вооружение и войска в Сирию», - отметил глава государства.
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Как сообщал УНИАН, 10 сентября премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что поручил Государственному предприятию по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") усилить контроль за перемещением российских самолетов в Сирию.
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