Порошенко объявил о закрытии воздушного пространства Украины для самолетов РФ с войсками для Сирии

14:50, 11 сентября 2015
Политика
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Украина закроет воздушное пространство для российских самолетов, доставляющих вооружение и войска в Сирию.

порошенко / REUTERS

Об этом президент Петр Порошенко написал в Twitter.

«По моему приказу Украина закроет воздушное пространство для российских самолетов, доставляющих вооружение и войска в Сирию», - отметил глава государства.

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Как сообщал УНИАН, 10 сентября премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что поручил Государственному предприятию по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") усилить контроль за перемещением российских самолетов в Сирию.

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