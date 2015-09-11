Украина настаивает на возвращении до конца года своего контроля на границе с РФ - Кучма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Киеве.

"Мы стоим на той позиции, что надо, чтобы до конца года все было сделано, и чтобы мы получили границу украинско-российскую, потому что граница для нас принципиальный вопрос", - заявил Кучма.

Вместе с тем, если это не произойдет, Кучма отстаивает позицию продолжения переговоров. "Один из вариантов - продолжить (переговоры). Какой-то новый формат искать, на мой взгляд, категорически нельзя", - считает Кучма.

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Ранее УНИАН сообщал, что Кучма отметил, что 8 сентября в Минске не удалось договориться об отводе танков, артиллерии калибром менее 100 мм и минометов калибром до 120 мм, потому что стороны имеют разные взгляды.

"Мы все же рассматриваем эту проблему с точки зрения безопасности и с точки зрения возможных последствий, успокоятся ли они там, будут ли выполнять - не стрелять...", - подчеркнул Кучма.

Кучма добавил, что "у нас есть такой шанс (согласовать отвод артиллерии - ред.), что 22-го числа, возможно... У нас 22 сентября будет очередная встреча в Минске, но перед этим будут (переговоры) в режиме телевизионных передач...".

Кучма выразил надежду, что соглашения удастся достичь.