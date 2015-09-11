ВСЮ медлит с наказанием судей, которые выносили решения по активистам Майдана – журналист

Об этом в эфире «5 канала» заявил член общественного совета по вопросам люстрации при Министерстве юстиции Украины Дмитрий Гнап.

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«То, что случилось на заседании Высшего совета юстиции, можно объяснить очень просто двумя словами – это стратегия тянуть кота за хвост. То есть, то, что она сегодня решила, совсем никакая не победа, а настоящая измена, поскольку комиссия в отношении изучения и проверки деятельности судей во время событий на Евромайдане четко определила состав вины этих судей и четко указала фамилии, которых было около пятидесяти", - отметил он.

Кроме того, Гнап подчеркнул, что по факту этих 28 судей нужно было увольнять за нарушение присяги судьи.