СМИ: Нардеп перепродал себе два крошечных колхозных пая с накруткой в 100 тысяч раз (видео)

Об этом говорится в сюжете программы "Наші гроші".

Как сообщает журналист Денис Бигус, нардеп якобы проработал в колхозе села Стебне несколько дней и получил пай на 1/900 колхоза стоимостью около 500 гривен.

"Он мог получить на ту сумму болт с гайкой, 10 кирпичей и, может, три шиферины. Больше он ничего не мог получить", - пояснил в беседе с журналистами председатель сельсовета села Стебне Василий Поддубный.

Журналисты отмечают, что "колхозником" Руслан Демчак побывал дважды, получив два крошечных пая, и якобы продал их двум фирмам по 50 миллионов гривен каждый.

"Он продал пай своей конторе за 50 млн грн. И ушел в другой колхоз. И оп-па - еще 50 млн грн. А сотню виртуальных миллионов человек с разветвленной обнальной сетью легко превращает в реальные", - пишет Бигус.

Ща пасторально смешное расскажу. Вот помните, неделю назад была история, как умелые ручки продали пакет облигаций за 60 м... Posted by Denys Bigus on 4 сентября 2015 г.

Как говорится в сюжете, весь колхоз оценивается примерно в 3 миллиона.

"Весь этот имущественный комплекс оценивается примерно в три миллиона гривен. Но вот она - предпринимательская жилка. Лишь маленькую частичку этого комплекса Руслан Демчак продал за 50 миллионов. Если быть точными, то свой пай на 1/900 колхоза Демчак продал по цене 16 колхозов", - говорится в сюжете.

Журналисты рассказывают, что после продажи Демчаком паев с накруткой в 100 тысяч раз, к нему приходит налоговая.

"Однако цель "фискалов" - не так наказать за реальную вину, сколько подержать Демчака за решеткой на время выборов. У банкира не спрашивают, как 10 кирпичей он продал за 50 миллионов, зато возмущаются, почему не уплатил налоги с этих продаж - 14 миллионов гривен (...) Однако 7 миллионов Демчак платит за три дня до того, как ему объявляют подозрение, еще 7 миллионов - уже в СИЗО. Суд решает - подозреваемый возместил причиненный государству ущерб", - говорится в сюжете.

Как сообщал УНИАН, ГФС в рамках борьбы с теневой экономикой в мае-июне текущего года ликвидировала деятельность 401 «налоговой ямы» и прекратила деятельность 414 транзитно-конвертационных предприятий.