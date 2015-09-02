Рада досрочно прекратила полномочия народных депутатов Гвоздева и Насирова

За постановление о досрочном прекращении полномочий Гвоздева (№2112а) проголосовали 269 народных депутатов из 337, зарегистрированных в сессионном зале.

Читайте такжеНасиров распорядился ликвидировать контрабанду на таможне за 100 дней

Первый заместитель председателя комитета Рады по вопросам регламента Павел Пинзеник на заседании парламента отметил, что Михаил Гвоздев написал заявление о сложении полномочий в связи с назначением его в июне на пост и.о. президента - генерального конструктора государственного предприятия "Антонов".

За постановление "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Романа Насирова" (№ 2545а) проголосовали 268 из 337 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Павел Пинзеник напомнил, что Роман Насиров 5 мая был назначен председателем Государственной фискальной службы.

Михаил Гвоздев прошел в парламент по списку БПП под №53, Роман Насиров - под №51.