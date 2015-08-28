В понедельник УКРОП проведет всеукраинскую акцию "Изменение Конституции – право народа"

Таким образом «укропы» намерены выразить свое неприятие предложенных Президентом изменений в Конституцию относительно децентрализации и попыток «продавить» их без учета мнения общественности. Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном на официальном сайте политической силы.

««Политическая партия «Украинское объединение патриотов – УКРОП» выступает категорически против изменений в Основной закон в период войны и против предоставления в любой форме автономного статуса оккупированным территориям Донбасса. Внесение соответствующих изменений в Конституцию ведет к уничтожению государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», – говорится в заявлении.

В связи с этим «Украинское объединение патриотов – УКРОП» призывает народных депутатов Украины не поддерживать предлагаемых изменений в Конституцию Украины, «направленных на фактическую капитуляцию украинского государства в войне с врагом, и призывает все органы местного самоуправления обратиться к народным депутатам с аналогичным призывом и рассмотреть вопрос изменений в Конституцию на внеочередных заседаниях местных советов».

«Мы призываем народных депутатов Украины изъять из проекта изменений в Конституцию Украины пункт 18 переходных положений. Мы призываем Президента Украины отказаться от политического давления на Верховную Раду Украины относительно принятия указанных изменений. Мы призываем всех патриотов Украины стать на защиту конституционного строя и заявить о своей позиции у стен Верховной Рады в понедельник, 31 августа, в 10.00 и у зданий областных государственных администраций во всех областных центрах страны», – отметили в УКРОПЕ.

Напомним, 31 августа 2015 года состоится внеочередная сессия Верховной Рады Украины, на которой, вероятно, будут рассматривать изменения в Основной закон Украины.