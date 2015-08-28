Порошенко анонсировал еще одни местные выборы после внесения изменений в Конституцию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время проведения Второго этапа ХІІ внеочередного съезда политической партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность».

"После голосования изменений в Конституцию, через два года, когда будет сформирована нормативная база децентрализации, будут проведены еще одни", - сказал он.

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Порошенко снова подчеркнул, что эти местные выборы должны пройти организованно, честно и прозрачно, поскольку это, в том числе, вопросы международной репутации и имиджа всего государства.

"Прошу проработать изменения в закон, которые сделают невозможным подкуп избирателей и ужесточат ответственность за использование соответствующих технологий. Убежден, «маршал гречка» больше никогда не должен участвовать в украинских выборах", - сказал он.