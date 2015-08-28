Порошенко анонсировал еще одни местные выборы после внесения изменений в Конституцию
Через два года после внесения изменений в Конституцию состоятся еще одни местные выборы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время проведения Второго этапа ХІІ внеочередного съезда политической партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность».
"После голосования изменений в Конституцию, через два года, когда будет сформирована нормативная база децентрализации, будут проведены еще одни", - сказал он.
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Порошенко снова подчеркнул, что эти местные выборы должны пройти организованно, честно и прозрачно, поскольку это, в том числе, вопросы международной репутации и имиджа всего государства.
"Прошу проработать изменения в закон, которые сделают невозможным подкуп избирателей и ужесточат ответственность за использование соответствующих технологий. Убежден, «маршал гречка» больше никогда не должен участвовать в украинских выборах", - сказал он.