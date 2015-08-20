Климкин: Украина аннулировала диппаспорта Азарова и 88 экс-чиновников еще в 2014 году

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин утверждает, что дипломатические паспорта 89 бывшим украинским чиновникам и депутатам отменили еще в 2014 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал журналистам.

"На самом деле, это все было сделано в 2014 году, но учитывая вопрос журналистов к нам, были ли в силе эти дипломатические паспорта, мы просто решили пойти на, в определенной степени, беспрецедентный шаг и обнародовать на сайте МИД фамилии всех людей, для которых дипломатические паспорта были отменены в 2014 году", - пояснил Климкин.

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Министр подчеркнул, что информация об отмене действия этих паспортов была передана сразу в Государственную пограничную службу Украины. "Поэтому воспользоваться этими паспортами они, конечно, не могли", - сказал Климкин.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 августа, на сайте МИД появилось сообщение, что министерство аннулировало дипломатические паспорта бывшему премьер-министру Николаю Азарову, экс-председателю фракции Партии регионов Александру Ефремову, экс-вице-премьер-министру Борису Колесникову и еще 86 бывшим чиновникам и народным депутатам.