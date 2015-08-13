Экс-премьер Эстонии об Украине: Прекратите уже обсуждать и начните что-то делать

Об это он рассказал в интервью журналу «Новое Время».

«Вы должны воспринимать серьезно ценности демократии, рыночной экономики и верховенства права. Мне кажется, у вас сейчас они девальвированы. И это вопрос, не только касающийся тех, кто при власти. Это должно касаться каждого гражданина. Все эти принципы работают только тогда, когда они используются как фундамент для общества, а не как фасад. Весь этот советский менталитет, когда для всего есть оправдания, когда есть люди с особыми привилегиями — все это чуждо демократии», - сказал он.

По его словам, украинское общество готово к радикальным реформам и ожидает их.

Читайте такжеВ Кабмине назвали области-аутсайдеры по внедрению децентрализации

«Я слушаю дискуссии, вызванные необходимостью бороться с коррупцией, и думаю: прекратите уже обсуждать и начните что-то делать. Прямо завтра утром. У вас должна быть нулевая толерантность к коррупции: каждый отдельный случай, когда частный интерес противоречит общественным интересам, немедленно должен получать должную реакцию. Это то, чего Европа ожидает от Украины», - добавил Партс.

Полную версию интервью читайте в свежем номере журнала «Новое Время».