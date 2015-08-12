Италия предоставила задержанному на ее территории экс-нардепу Маркову бесплатного адвоката

Пока не известно, приехал ли политик на отдых один, либо его сопровождал кто-то из членов семьи, передает ТСН.

Сейчас политик находится под стражей. На днях должно состояться заседание территориального апелляционного суда, где будут рассмотрены материалы дела.

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Прогнозировать решение суда сложно. Не исключается ни депортация Маркова в Россию, ни экстрадиция в Украину, ни освобождения под залог.

Кроме того, украинский посол в Италии Евгений Перелыгин рассказал, что Марков уже получил адвоката. Это государственный защитник, которого Италия предоставила бесплатно.

Как ранее сегодня сообщал УНИАН, итальянская полиция задержала в курортном городе Сан-Ремо по международному ордеру об аресте одиозного экс-депутата Игоря Маркова.

В декабре 2014 года Министерство внутренних дел объявило в розыск Игоря Маркова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство с нанесением телесных повреждений) Уголовного кодекса.

В октябре 2013 года милиция задержала Маркова по подозрению в организации избиения участников митинга в Одессе в 2007 году. МВД отмечает, что речь идет о событиях 2007 года, когда возле Одесской областной администрации проходили пикеты националистов против установки в городе памятника Екатерине II.