Потерпевшего по делу Пукача журналиста снова оштрафовали на 1,5 тысячи за неуважение к суду

Журналист Алексей Подольский, который фигурирует по делу Пукача в качестве потерпевшего, за неуважение к суду вторично оштрафован на 1,5 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее определение огласил сегодня в судебном заседании председательствующий коллегии судей Апелляционного суда Киева Степан Гладий.

В ответ на это решение Подольский снова отказался принимать решение от судебного распорядителя, выхватил его из рук, скомкал и бросил в сторону судей.

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Кроме того, Подольский заявил, что он оплатит штраф, когда соберет деньги.

“Я скажу, где я возьму деньги, я встану под администрацию Порошенко и призову людей, друзей, знакомых, чтобы приходили и по гривне, по копейке мне сдавали”, - заявил он.

Сейчас он продолжает выкрикивать оскорбления в сторону суда, который пытается его успокоить.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Подольский, который является потерпевшим по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, во время заседания Апелляционного суда Киева по рассмотрению жалобы на приговор экс-генералу МВД Алексею Пукачу, осужденному к пожизненному заключению, за неуважение к суду был оштрафован на 1,5 тыс грн.

Соответствующее постановление объявил сегодня на судебном заседании председательствующий коллегии судей Апелляционного суда Киева Гладий, удовлетворив таким образом соответствующее ходатайство защитника Мирославы Гонгадзе Валентины Теличенко.

В свою очередь Подольский отказался принимать от судебного исполнителя определение суда и продолжал нарушать порядок в судебном заседании, выкрикивая в адрес судей оскорбительные слова, в частности, называя их “мошенниками в мантии”, “фальсификаторами” и т.п.