Порошенко подписал закон об открытии реестров недвижимости, земли и авто

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как отмечается, этот закон «будет способствовать усилению общественного контроля за властью, снижению уровня коррупции и усилению защиты права собственности, вводит дополнительные меры контроля за лицами, которые назначаются на ответственные должности в органах государственной власти и местного самоуправления, восстановлению доверия граждан к системе власти в Украине, а также создает условия для обеспечения открытости, прозрачности и публичности власти всех уровней».

В частности, законом предусматривается упрощение процедуры доступа к сведениям, содержащимся в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество, предоставление свободного доступа к Государственному земельному кадастру и Единому государственному реестру, держателем которого является Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Украины.

Также дополняется закон «О дорожном движении» статьей 34-1, которой регулируются вопросы предоставления информации о зарегистрированных транспортных средствах из Единого государственного реестра.

Закон «О предотвращении коррупции» дополняется изменениями о местонахождении объектов, которые приводятся в декларации, а именно: названия области, района, населенного пункта, в которых находится объект, отмечается в сообщении.

Читайте такжеПорошенко подписал закон о Счетной палате

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 14 июля приняла закон об усилении прозрачности в сфере отношений собственности с целью предотвращения коррупции.