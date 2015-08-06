Порошенко обсудил с делегацией Конгресса вопрос участия компаний США в приватизации в Украине

Как сообщает пресс-служба главы государства, во время встречи собеседники обменялись мнениями по поводу состояния выполнения Минских договоренностей и усилий для прекращения агрессии со стороны России, в том числе в политической плоскости.

Порошенко выразил благодарность за поддержку Соединенными Штатами Украины и подчеркнул необходимость дальнейших шагов с целью деэскалации ситуации и реализации ранее согласованных сторонами мер в сфере безопасности, гуманитарной и политической сферах.

Президент особо отметил важную роль Конгресса США в поддержке независимости и суверенитета нашего государства, оказании помощи в укреплении его обороноспособности, внедрении внутренних реформ и стабилизации экономической ситуации, а также выразил надежду, что такая поддержка будет укрепляться и в дальнейшем.

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Стороны обсудили также вопросы более тесного взаимодействия между США и Украиной в вопросах кибербезопасности, в военной и военно-технической сфере и поддержке реформ в Украине, в частности в энергетическом секторе. Отдельное внимание было уделено привлечению и защите американских инвестиций в Украине и участию американских компаний в приватизации в нашем государстве, отмечается в сообщении.

Глава государства подчеркнул активную позицию украинской власти относительно дальнейшей деолигархизации и преодолении коррупции, в том числе путем более активного привлечения американских специалистов для борьбы с отмыванием «грязных денег».

Глава делегации Конгресса США Нэнси Пелоси высказала слова солидарности американского народа с Украиной и заверила Порошенко в дальнейшей поддержке США нашего государства в его борьбе за независимость и территориальную целостность.