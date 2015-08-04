Die Welt: Украинские реформы будут успешными

Об этом пишет Андрэас Умланд в своей статье «Украинские реформы будут успешными», опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Сможет ли Украина справиться? Некоторые условия для успеха нынешней волны реформ - но менее устойчивого восстановления экономики – в Украине сейчас представляются лучше, чем в 2013. В Украине сегодня не только проевропейский парламент, но и самое ориентированное на реформы правительство с момента обретения независимости 1991-ом году.

Есть, по крайней мере, еще четыре внутренних изменения, которые в сумме при общем уравнении до- и послереволюционной украинской политики могут ввести в заблуждение.

Во-первых, гражданское общество превратилось в политический фактор

Роль украинского гражданского общества в законодательном и политическом процессе принятия решений в Украине была значительно усилена в результате революции. Наиболее очевидным признаком этого является выбор 19 выдающихся гражданских деятелей в парламент из партийных списков и округов.

Эти активисты Евромайдана образуют ядро новой межфракционной группы, которая называет себя «еврооптимисты», состоит из 23 депутатов и сделала своим основным заданием реализацию Соглашения об ассоциации с ЕС и препятствование влиянию олигархов на законодательство. Не только наличие групп гражданских активистов в общественном дискурсе, но также их взаимодействие с государственными чиновниками и общее влияние на политику заметно улучшились после Евромайдана.

Во-вторых, у международных игроков есть внутриполитическое влияние

Роль западных организаций, как правительственных, так и неправительственных, в подготовке, разработке, осуществлении и оценке украинской экономической, внешней и внутренней политики, также выросла с 2013 года.

Это относится, прежде всего, к Европейскому Союзу, который после подписания и частичной ратификации в 2014 году соглашения об ассоциации, а также создания предусмотренных институтов (Совета ассоциации, Комитета ассоциации), играет все более заметную роль в повседневной политической жизни Украины. ЕС также - в дополнение к своей Киевской делегации - недавно создал специальную миссию по наблюдению в Украине.

Одним из немногих положительных аспектов текущего глубокого экономического кризиса является то, что Международный валютный фонд продлил сроки реализации давних макроэкономических реформ из-за бедственного положения государственного бюджета Украины. Также вырос интерес к Украине других западных организаций, средств массовой информации, фондов, программ, исследовательских центров и т.д. в связи с Евромайданом и российско-украинской войной. Это создает новое положение в Киеве, более тесное взаимодействие Украины с Западом и, следовательно, лучшие условия для устойчивых реформ в Украине.

В-третьих, украинская диаспора ускоряет реформы

Роль большой диаспоры – около 20 млн украинцев за рубежом – в обществе и политике страны происхождения также усилилась в результате мобилизации во время Евромайдана и ее постоянной поддержки украинских усилий по обороне с лета 2014 года.

Новый уровень участия людей, живущих на Западе, часто хорошо образованных за рубежом украинцев стал примером из-за назначения на вероятно самый сложный пост в украинском правительстве, пост министра финансов, Наталии Яресько, американского экономического эксперта украинского происхождения.

Евромайдан привел к значительному увеличению сплоченности между различными диаспорами во всем мире между собой и между украинским гражданским обществом и правительством. Новое присутствие диаспоры в Украине также укрепляет волю и способность проводить серьезные реформы.

В-четвертых, война, как фактор, который помогает преодолеть стагнацию

Роль войны, которую в Донецком бассейне с лета 2014 года Украина дефакто ведет с Россией, для украинского общества, хотя в целом весьма обременяющая, но не исключительно негативная. Общий социальный опыт войны в значительной степени имеет разрушительный, но также дисциплинирующий и консолидирующий эффект. Можно даже утверждать, что война – абстрактно говоря - играет положительную роль для создания украинской политической нации.

Война не только создает межклассовое национальное чувство сопричастности, патриотическую концентрацию граждан на ключевых государственных функциях и состояние постоянной социальной мобилизации. Принесенные на войне жертвы порождают нетерпение к медленному выполнению обещанных правительством реформ, а также растущую нетерпимость к коррупции и кумовству в исполнительной, законодательной и судебной ветвях власти.

Война мотивирует как сотрудничество между правительством и гражданским обществом, так и сотрудничество между различными субъектами украинского общества, несмотря на региональные, этнические, религиозные, социальные, политические и т.д. границы. Как это ни парадоксально, война частично выполняет функцию, которая напоминает о перспективе членства в ЕС для пост-коммунистической страны. Не привлекательное видение будущего, а угроза существованию сегодня сплотила различных политических и социальных деятелей в Украине.

Ухабистый путь к реформам

Улучшение политических обстоятельств и социальные условия для радикальных реформ еще не означают, что они будут реализованы быстро и в полной мере уже в ближайшем будущем. Скорее, следует опасаться, что реформы будут проходить очень медленно, зигзагами и будут сопровождаться множеством скандалов и неудач. С другой стороны, ввиду реструктуризации украинской политики, кажется маловероятным, что реформы, как и прежде, просто исчезнут.

Социальный и политический контекст существенно изменился, но гораздо труднее просто повторять ранее разбавленные реформы из-за все еще существующих противников реформ, таких как олигархи и бюрократы. Вероятно, в этом контексте реформы рано или поздно все же будут осуществлены, более или менее последовательно.

Опасное поведение России

Проблема может быть в том, что проводимые реформы могут не закрепиться, в связи с продолжающейся российской гибридной войной, и, как следствие, нестабильностью и неопределенностью. Улучшение юридических условий для иностранных инвесторов просто бесполезно исчезнет, если украинское правительство не сможет гарантировать физическую безопасность финансовых вкладов в украинские институты и оборудование.

Это относится, прежде всего, к тем русскоязычным регионам сегодняшней Украины, расположенным в непосредственной географической близости от российских регулярных и нерегулярных войск на российско-украинской границе, в так называемых Луганской и Донецкой народных республиках и в Крыму.

Если социальный, политический и бизнес-климат в Украине по-прежнему будет нести на себе отпечаток страха российской подрывной деятельности, эскалации, вмешательства, вторжения, экспансии, оккупации, аннексии или экспроприации, то не стоит ожидать какого-либо устойчивого экономического подъема. Без существенных отечественных и иностранных инвестиций украинское государство - с реформами или без – долго не выдержит. Если Россия не прекратит подрывать социальную стабильность и национальную безопасность Украины, то тщательно реформированное, формально юридически готовое к вступлению в ЕС Украинское государство, в конце концов, обречено.