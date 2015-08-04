РФ отказывается от своих военных, как от "отработанного материала" - Петренко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр юстиции Украины Павел Петренко заявил во время круглого стола в Киеве.

«Россия, как государство-агрессор, пытается игнорировать многие нормы международного права. Но это игнорирование успокаивает только руководство РФ, это игнорирование бьет по русскому народу», - сказал министр.

По словам Петренко, те массовые нарушения прав человека со стороны России, которые стали уже правилом на Донбассе, отражают ситуацию в самой России. «Мы видели отношение России к тем военнослужащих, которых мы задерживаем. Она отказывается от своих граждан», - отметил он.

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«Россия вообще ни во что для себя не ставит судьбу человека. Мы видим это по отношению российского руководства даже к своим военнослужащим, которые незаконно воюют вместе с террористами на востоке Украины. Когда тех военнослужащих берут в плен, российские власти от них отказывается как от отработанного материала», - заявил министр.