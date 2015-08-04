Ющенко рассказал, как Депардье в свое время называл Путина такими словами, которые можно только "запикать"

11:42, 04 августа 2015
Политика
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Экс-президент Украины Виктор Ющенко утверждает, что еще несколько лет назад французский актер Жерар Депардье неоднократно резко критиковал президента России Владимира Путина.

Ющенко не может представить, почему Депардье так ошибается

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода, пишет Украинская правда.

"Я не то что не понимаю то, что делает Жерар последние несколько лет. Я был глубоко убежден, что в тех отношениях, которые были у меня с ним, в моей семье, этот человек правильно классифицировал, кто такой Путин. При чем он это говорил десятки раз. Из этических побуждений я не буду называть его слова, потому что вы "запикаете", – заявил он.

Читайте такжеСБУ запретила Депардье въезд в Украину на 5 летЮщенко добавил, что считал такую позицию Депардье его убеждениями, поэтому сейчас не может представить, какие мотивы заставили "человека в годах так ошибаться".

Экс-президент считает, что таким образом актер унизил свою нацию.

Напомним, Жерар Депардье стал гражданином России в начале 2013 года после принятия во Франции закона о прогрессивном налогообложении крупного капитала, по которому налог мог достигать 75%.

Примечательно, что 30 июля 2015 года в российскую Думу был внесен проект закона о прогрессивной шкале налогообложения, по которому налог на доходы свыше 200 миллионов рублей будет составлять 50%.

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