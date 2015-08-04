Ющенко рассказал, как Депардье в свое время называл Путина такими словами, которые можно только "запикать"

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода, пишет Украинская правда.

"Я не то что не понимаю то, что делает Жерар последние несколько лет. Я был глубоко убежден, что в тех отношениях, которые были у меня с ним, в моей семье, этот человек правильно классифицировал, кто такой Путин. При чем он это говорил десятки раз. Из этических побуждений я не буду называть его слова, потому что вы "запикаете", – заявил он.

Читайте такжеСБУ запретила Депардье въезд в Украину на 5 летЮщенко добавил, что считал такую позицию Депардье его убеждениями, поэтому сейчас не может представить, какие мотивы заставили "человека в годах так ошибаться".

Экс-президент считает, что таким образом актер унизил свою нацию.

Напомним, Жерар Депардье стал гражданином России в начале 2013 года после принятия во Франции закона о прогрессивном налогообложении крупного капитала, по которому налог мог достигать 75%.

Примечательно, что 30 июля 2015 года в российскую Думу был внесен проект закона о прогрессивной шкале налогообложения, по которому налог на доходы свыше 200 миллионов рублей будет составлять 50%.