Портнов: идея Москаля вернуть уголовную ответственность за контрабанду приведет к ее расцвету

Об этом заявил юрист и политик Андрей Портнов на своей странице в Фейсбук.

«Сегодня любимый президентский губернатор из Закарпатья повторил мнение Петра Порошенко, что нужно вернуть уголовную ответственность за товарную контрабанду. В этом контексте скандальный региональный начальник упомянул и мою фамилию, указав, что в свое время декриминализация товарной контрабанды произошла по моей инициативе с целью её возглавить», - отмечает Портнов.

Портнов признал, что изменение форм и видов ответственности за экономическую контрабанду произошло не только при его «активной и публичной инициативе», но и «при полном сопротивлении основных контрабандистов, лоббируемых из органов законодательной и исполнительной власти».

«Уверенно могу сказать, что высказанная Президентом и губернатором мысль направлена на увеличение теневых доходов, стимулирование контрабанды и обогащение высших должностных лиц государства, чиновников правоохранительных и таможенных органов», - уверен Портнов.

Далее в своем заявлении Портнов раскрывает юридические нюансы введения уголовной ответственности.

«Власть предлагает вернуть уголовную ответственность. Это обозначает, что задержав контрабандный груз, его нельзя конфисковать, потому что нужно ждать пока уголовное дело будет расследовано, а суд первой и второй инстанции постановят виновному лицу обвинительный приговор», - объясняет юрист.

«Даже для неопытных людей очевидно, что приговор в деле о контрабанде - это такая же редкость, как солнце, закрутившееся в обратную сторону. Уголовное дело о контрабанде - само по себе хороший ликвидный товар, являющийся предметом продажи и перепродажи чиновниками таможенных органов, СБУ, прокуратуры и суда», - уверен Портнов.

Он также утверждает, что «за все годы до принятия закона о декриминализации товарной контрабанды почти никто не сидел в тюрьме, а в бюджет никогда не поступали деньги от задержанных грузов».

Политик также объяснил, какой порядок стал действовать после изменений.

«Мы ввели административную ответственность в виде немедленной конфискации всего объема товара и быстрого применения стопроцентного штрафа от задержанного объема товара. И уже в первые месяцы это привело к пополнению бюджета сотнями миллионов гривен, а в самый плохой день бюджет стал получать не меньше одного миллиона гривен по старому курсу», - напоминает Портнов.

«Иными словами, государству стали выгодны товарные контрабандисты, которые теперь гораздо меньше рисковали, массово покинув это экономически невыгодное занятие. Поэтому я не только выступаю против поверхностных популистских мыслей нового государственного начальства в этой сфере, но и считаю, что они принесут стране непоправимый экономический ущерб», уверен политик.

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«Также я уверен, что уголовно нужно наказывать не бедолаг, для которых и без того страшным наказанием является конфискация и штраф, а губернаторов и чиновников, которые организовывают крупные товарные коридоры, прикрываясь высокими словами о решительной борьбе, по ходу пьесы подстригая кусты и продавая уголовные дела», - заключил Портнов.

Как сообщал УНИАН, недавно назначенный губернатором Закарпатья предложил возобновить уголовную ответственность за контрабанду.

"Портнов и Калетник декриминализировали контрабанду во времена Януковича с одной целью – чтобы возглавить ее. Административная ответственность только стимулирует незаконную переправку товаров через границу, Украина фактически кормит транснациональные преступные группировки, которые организовались вокруг этого прибыльного "бизнеса", - заявил Москаль.

По его данным, в соседней с Украиной Румынии уголовная ответственность наступает законтрабанду лишь одной пачки сигарет через зеленую границу, в Венгрии – за контрабанду сигарет стоимостью более 100 тысяч форинтов (столько стоит примерно 15 блоков сигарет), а в Словакии – более 8 блоков сигарет.

Он заявил, что лично подготовит законопроект о возобновлении уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров и попросит нескольких депутатов из разных фракций зарегистрировать его в Верховной Раде.

По словам Москаля, он будет предлагать за контрабанду через зеленую границу (в том числе с помощью транспортных, технических средств или летательных аппаратов), независимо от количества сигарет, ввести уголовную ответственность с конфискацией личного имущества. За контрабанду через контрольно-пропускные пункты до 20 блоков сигарет - административную ответственность, более 20 блоков – уголовную ответственность с конфискацией всего личного имущества.

Справка: уголовная ответственность за такой вид преступления, как товарная контрабанда была отменена в 2012 году в Украине, но возросли финансовые санкции. Так, за контрабанду вместо уголовной ответственности были установлены крупные финансовые санкции - штраф в размере 100% от стоимости выявленного контрабандного товара с его конфискацией, а также конфискацией товаров и транспортных средств со специально изготовленными тайниками, которые использовались для перевозки. За повторное в течение года совершение одним и тем же лицом аналогичного нарушения размер штрафа тоже удваивается (200% стоимости контрабандных товаров).