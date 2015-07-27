МИД Украины осуждает обстрел боевиками Углегорской ТЭС, который полностью вывел ее из строя

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодняшний обстрел Углегорской ТЭС, который полностью вывел ее из строя, становится в один ряд с обстрелами электростанции в г. Счастье, газопровода в Ясиноватой и водопровода в Станице Луганской, имевших место в последние месяцы.

В МИД отмечают, что реальными жертвами этих атак становится гражданское население Украины, в том числе граждане, которые проживают на оккупированных территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. "Именно мирные граждане страдают от нехватки электроэнергии, воды, отсутствия стабильного газоснабжения", - говорится в сообщении.

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МИД усматривает в действиях боевиков пренебрежение Минскими договоренностями, и требует от российской стороны и подконтрольных ей наемников прекратить провокации вдоль всей линии соприкосновения.

"Все эти преступления свидетельствуют о дерзком пренебрежении боевиками Минскими договоренностями. Требуем от российской стороны и подконтрольных ей наемников прекратить провокации вдоль всей линии соприкосновения, отвести вооружения и предоставить полный и беспрепятственный доступ наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей оккупированной территории", - заявляет МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, Углегорская ТЭС в г. Светлодарск Донецкой области остановлена из-за обстрелов боевиками.