Тимошенко рассказала Европе, чем собирается лечить Украину
Из выступления на сессии ПАСЕ
|Юлия Тимошенко. Фото REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.
«Весь политикум Украины пришел к выводу, что пока наши партии наберутся опыта, может быть такое ограничение, что на определенное время переходить из фракции во фракцию невозможно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Она отметила, что в Украине, в отличие от более развитых демократий, были случаи, когда только на протяжении одного года свыше 40 депутатов «иммигрировали» из одной фракции в другую.
Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что каждая страна имеет собственный способ строительства системы управления, отличающийся от других.
«Для каждой страны – лекарства свои», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Как сообщал УНИАН, Совет Европы неоднократно высказывал негативное отношение к внедрению в Украине императивного мандата для депутатов Верховной Рады Украины и местных советов.