Тимошенко рассказала Европе, чем собирается лечить Украину

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что императивный мандат является необходимой нормой для Украины на время переходного периода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.

«Весь политикум Украины пришел к выводу, что пока наши партии наберутся опыта, может быть такое ограничение, что на определенное время переходить из фракции во фракцию невозможно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что в Украине, в отличие от более развитых демократий, были случаи, когда только на протяжении одного года свыше 40 депутатов «иммигрировали» из одной фракции в другую.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что каждая страна имеет собственный способ строительства системы управления, отличающийся от других.

«Для каждой страны – лекарства свои», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Совет Европы неоднократно высказывал негативное отношение к внедрению в Украине императивного мандата для депутатов Верховной Рады Украины и местных советов.