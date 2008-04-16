Если бы Президент хотел преодолеть коррупции, то последовал бы примеру Запада

В борьбе с коррупцией стоило бы изменить акценты. Поймать на горячем коррупционера практически невозможно. Зато оценить его доходы по так называемым “внешним признакам” – очень даже просто... Вчера Президент Украины провел очередное совещание по борьбе с коррупцией.

Сколько таких совещаний прошло в Украине? Десятки... И что стало с коррупцией? Известно что.

Помню, когда-то предшественник Виктора Ющенко – Леонид Кучма – обвинил в коррупции все общество, для которого, по его словам, свойственно “коррупционное мышление”. Как, мол, бороться, с коррупцией, если взяткодатель не считает дачу взятки чем-то зазорным, неправильным?

Не могу не согласиться с кучмовским определением, хотя дальше его ни Леонид Даниилович, ни – теперь уже – Виктор Андреевич не придвинулись. Да и вряд ли Ющенко, если он при здравом уме, верит, что какими-то наставлениями, накачками, громким потрясанием воздуха можно преодолеть вирус коррупции.

Когда-то премьер-министр Павел Иванович Лазаренко, который стараниями того же Кучмы в свое время стал символом украинской коррупции, говорил своим правительственным чинам на заседании Кабинета министров буквально следующее (автор слышала собственными ушами): “Наворовались... А теперь и на государство надо поработать”.

К сожалению, это лозунг не реализован до сих пор. По сути – через десять лет его повторил Виктор Ющенко.

Президент, если исходить из информационных сообщений об антикоррупционном совещании, не проявил стратегического виденья этой проблемы и того, как с ней бороться. Его призывы звучали даже смешно... Усилить борьбу... Усовершенствовать законодательство... Создать новый план борьбы (будто все старые уже выполнены)... “Если мы хотим преодолеть это зло, нам нужно начинать с себя”, – сказал Ющенко.

Но все это лирика – не больше. Коррупция чихать хотела на честные (или не очень) порывы Главы государства, на все те совещания и заседания.

Неужто ее действительно невозможно преодолеть?

Преодолеть – конечно, нет. Но укротить, загнать в глухой угол, минимизировать – при наличии доброй воли – очень даже возможно.

Господин Ющенко приказал руководству Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры (ха-ха), Службы безопасности за три недели разработать новый план борьбы с коррупцией. Я могу по пунктам предсказать, что положат на стол Президенту руководители названных ведомств. Но ни одного реального мероприятия, направленного на преодоление коррупции, там не будет. Спросите, почему? Ну, сами знаете ответ.

Если бы Президент и все те руководители действительно хотели бороться с коррупцией, то пригласили бы для этого зарубежных специалистов – в мире все давно придумано и испытано. А зарубежные специалисты наверняка предложили бы очень эффективное антикоррупционное мероприятие, которое хорошо показало себя во многих странах мира... Помните французский фильм “Ужин с придурком”? Главный герой – чиновник, – к которому домой случайно попадает знакомый налоговый инспектор (“придурок”) ужасно боится, чтобы тот не заметил картин, которые висят на его стенах... Потому что за свои доходы он не смог бы их купить. Налоговый инспектор немедленно оштрафовал бы чиновника, если бы заметил это.

Так вот, в борьбе с коррупцией стоило бы изменить акценты. Поймать на горячем коррупционера практически невозможно. Зато оценить его доходы по так называемым “внешним признакам” – очень даже просто.

Для этого нужно создать специальное подразделение – в структуре налоговой службы, милиции, прокуратуры или СБУ, а лучше на каких-то межведомственных “принципах”, – который будет заниматься внешним оцениванием состояний разных должностных лиц, а также их родственников. Где живут (не важно – владеют тем жильем или нет), на чем ездят, какие украшения носят, какими активами владеют, какие банковские операции осуществляют, куда катаются отдыхать и тому подобное... Особенно тщательно нужно отслеживать “внешние признаки” доходов депутатов, правительственных чиновников, представителей местной власти, судей, в частности Верховного Суда и Конституционного Суда, милиционеров, прокуроров... Если не может объяснить, где взял или за какие деньги купил, – автоматическое освобождение от должности и правовые последствия...

Это общепринятая практика в большинстве цивилизованных государств.

И разве это так трудно осуществить в Украине при наличии высшей воли и демократического парламентского большинства (ха-ха)? Очень даже легко. Только тогда, наверное, на своей должности не останется ни одного чиновника.

Оксана Охримчук