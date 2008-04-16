Тимошенко хочет знать, Косово - это уже норма, или уникальный случай

Украина проводит многосторонние консультации для выработки собственной позиции относительно Косово.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО журналистам после встречи с Президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы Луисом Марией де ПУТЧЕМ.

«Мы хотели бы знать, Косово - это уже норма или это уникальный случай», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также отметила, что у Украины много стран-соседей, которые имеют проблемы с территориальной целостностью.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля 2008 года парламент Косово ратифицировал декларацию об одностороннем провозглашении независимости края. Среди стран, признавших независимость Косово, - Германия, Франция, Латвия, Эстония, Норвегия, Великобритания, Италия, Польша, Австралия, Афганистан, США, Канада, Турция.

Против признания независимости края выступает, в частности, Россия.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 19 февраля заявил, что Украина определит свою позицию относительно статуса Косово после двусторонних консультаций со стратегическими партнерами Украины – ЕС, Россией, США.

Он отметил, что Украина исходит из того, что для решения признания или непризнания суверенитета большинству стран еще нужно время.