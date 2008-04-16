Партия регионов догадывается, когда уйдет Тимошенко

Народный депутат Украины Василий ХАРА (фракция Партии регионов) не исключает возможной отставки премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в наиболее выгодное для нее время.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

Отвечая на вопрос, возможна ли в ближайшее время отставка Ю.ТИМОШЕНКО в связи с обострением ситуации между Секретариатом Президента и правительством, В.ХАРА ответил: «Конечно».

По его словам, со стороны БЮТ и Ю.ТИМОШЕНКО уже звучит «жесткая критика Секретариата Президента».

«Разрыв будет, но в выгодный для Юлии Владимировны момент, чтобы она могла уйти обиженной, как и планировалось», – считает депутат.

«Юлия ТИМОШЕНКО человек умный и найдет именно такой момент, чтобы уйти с высоко поднятой головой», – добавил он.

Также В.ХАРА заявил, что «регионалы» не будут голосовать за законопроект о Кабинете Министров Украины. «Мы голосовать не будем, пусть они (члены коалиции – УНИАН) между собой разбираются», – сказал он.

По словам депутата, фракция Партии регионов не поддержит законопроект, где Президент «видит себя императором».

«Мы уже побыли под императором, и нам надоело, и народу надоело», – подчеркнул В.ХАРА.