В Киевской ОГА заявляют, что местные общины получат бюджетную самостоятельность

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Лев Парцхаладзе.

«Собственные источники доходов, возможность их регулирования – вот, чем располагает община согласно новым изменениям в Конституцию. Как развивать свое село (город), что профинансировать в первую очередь, как будет развиваться инфраструктура, что может подождать – решают местные жители, а не киевский чиновник», - написал чиновник.

Кроме того, первый заместитель киевского губернатора акцентирует, что при этом функция государства будет контролирующей и коммуникативной, а не управляющей.

«Государство при этом сохраняет за собой контроль за соблюдением органами местного самоуправления действующего законодательства, а на местах получают бюджетную самостоятельность», - отметил он.

Вместе с тем, Парцхаладзе напомнил, что местные выборы, которые пройдут в Украине 25 октября, это возможность местных общин избрать достойных представителей, которые непосредственно будут принимать решения о развитии региона по всем направлениям.

«И теперь о тех, кому вы отдаете в руки управление местным бюджетом. Это депутаты, которых вы выберете 25 октября. Ответственность за избранных увеличивается в разы – именно эти люди будут принимать решения, как будет развиваться община, каким станет ваше село-город, придут ли изменения либо все пойдет на самотек», - убежден Парцхаладзе.