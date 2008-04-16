БЮТ озвучил ультиматум Ющенко: либо Тимошенко, либо Янукович

Фракция БЮТ призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО прекратить заявления относительно неудовлетворительной работы правительства или отправить его в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом с трибуны Верховной Рады заявил член фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО.

По его словам, фракция БЮТ на протяжении нескольких последних недель мужественно молчит, когда слышит упреки в адрес деятельности правительства со стороны Секретариата Президента и СНБО.

«Но после того, как последний месяц Президент Украины за пределами Украины порочит украинское правительство, мы считаем, что это пренебрежение не к Блоку Юлии Тимошенко, не к Юлии ТИМОШЕНКО, а это неуважение к Украине», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что, исходя из сложившейся ситуации, БЮТ хотел бы обратиться к Президенту и сказать В.ЮЩЕНКО, что, если он своим правительством считает СНБО и Секретариат Президента, то он должен это признать и заявить украинскому народу, что он не доверяет Кабмину. «Пусть отправляет в отставку правительство ТИМОШЕНКО и работает с новым оппозиционным правительством ЯНУКОВИЧА», - сказал Н.ТОМЕНКО.

В то же время, по его словам, если это не будет сделано, то БЮТ хотел бы, чтобы Президент заявил о другом – что он работает с правительством Юлии ТИМОШЕНКО.

«Ежедневные совещания в трехчасовом режиме, когда даются указания областным государственным администрациям не выполнять распоряжения правительства или раздаются указания министрам не выполнять указания премьер-министра, могут плохо закончиться для украинского народа», - отметил депутат.