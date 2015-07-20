На Яворовском полигоне открываются украинско-американские военные учения

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны,в учениях примут участие представители армий 18 стран.

Читайте такжеМинобороны анонсировало начало международных военных учений в Украине

С украинской стороны примут участие 800 военнослужащих. Примерно таким же будет количество участников и от других стран. Массово будут представлены США. Также среди участников обучения - Великобритания, Польша, Румыния, Болгария, Грузия, Литва.

Обучение завершится 31 июля.