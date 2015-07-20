На Яворовском полигоне открываются украинско-американские военные учения
09:54, 20 июля 2015Политика
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Сегодня в Международном центре миротворчества и безопасности (Яворивский район Львовской области) открывается украинско-американское командно-штабные учения «Репид Трайдент/Сейбр Гардиан-2015».
800 украинских военных будут принимать участие в учениях / mil.gov.ua
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны,в учениях примут участие представители армий 18 стран.
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С украинской стороны примут участие 800 военнослужащих. Примерно таким же будет количество участников и от других стран. Массово будут представлены США. Также среди участников обучения - Великобритания, Польша, Румыния, Болгария, Грузия, Литва.
Обучение завершится 31 июля.
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