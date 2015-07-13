Порошенко взял под личный контроль ситуацию с захватом в заложники мальчика под Мукачево

Об этом пресс-секретарь президента Святослав Цеголко написал в Facebook.

«Министр внутренних дел и председатель Службы безопасности доложили президенту о ситуации вокруг захвата в заложники 6-летнего мальчика в Закарпатской области. Президент взял эту чрезвычайную ситуацию под личный контроль и поручил принять все меры для его освобождения», - отметил Цеголко.

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Ранее спикер МВД Артем Шевченко сообщил УНИАН, что двое бойцов “Правого сектора”, которые скрываются в лесу возле Мукачево, взяли в заложники 6-летнего ребенка, которого затем отпустили.

“Двое подозреваемых, которые идентифицированы как бойцы из этой группы, попали в поле зрения милиции, когда заходили в магазин. Когда приехала совместная группа МВД и СБУ, они заметили наблюдение за собой и взяли ребенка 6 лет, и под прикрытием этого ребенка ушли в лес, там ребенка они отпустили. Сейчас продолжается их преследование”, - сказал Шевченко.

Он добавил, что инцидент произошел около часа назад в одном из сел Мукачевского района.

Справка УНИАН. 11 июля в Мукачево возник конфликт со стрельбой. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между «Правым сектором» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо.

В результате конфликта есть убитые и раненые, количество которых уточняется.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.

Несколько бойцов ПС после стрельбы скрываются в лесу. СБУ призвала бойцов добровольно сдать оружие.