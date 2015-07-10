Чалый прогнозирует "серьезные последствия" российской поддержки сбивших "Боинг" террористов

Об этом он сказал в интервью 5 каналу.

"Это преступление, это террористическая атака. Сейчас я не буду раскрывать какие-то моменты, украинские эксперты также получали этот доклад, и также это анализируем, но последствия будут огромными для России и для тех, кто поддержал такие действия террористов", - подчеркнул Чалый, отвечая на вопрос о том, что Российская Федерация сейчас активно блокирует создание международного трибунала в отношении сбитого Боинга, и удастся ли миру переломить такую ситуацию.

Читайте такжеРоссию не устраивает "контрпродуктивная" идея создания трибунала по катастрофе MH17 - заместитель главы МИД РФЧалый, говоря о возможности создания международного трибунала, выразил убеждение в том, что "несмотря на все противодействие, попытки разрушить эту идею, он будет создан, и более того, он рано или поздно тех, кто совершил это преступление, привлечет к ответственности".

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года пророссийские террористы сообщили, что сбили в небе над Донецкой областью украинский военно-транспортный самолет. Впоследствии оказалось, что сбит пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Все 298 человек, которые находились на борту погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажиры были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.

Самолет упал в районе Шахтерска в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертизы. Украина делегировала расследования катастрофы самолета Нидерландам.

9 июля 2015 года делегация Малайзии в ООН распространила проект резолюции Совета безопасности ООН с требованием сформировать международный трибунал для независимого расследования дела о сбитом над Донетчиной Боинге-777.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уже призвал к учреждению международного трибунала, на котором бы рассматривались дела относительно ответственных в катастрофе малайзийского самолета.

Сегодня представитель РФ при ООН Виталий Чуркин заявил, что считает бесперспективным проект резолюции Совета безопасности ООН о создании трибунала по расследованию катастрофы Боинга-777.