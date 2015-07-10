Представитель ВК объяснил, почему суды массово освобождают коррупционеров под залог

Об этом в эфире Espreso.tv пояснил представитель Украины в Венецианской комиссии Владимир Пилипенко.

По его словам, если судья избирает такую меру пресечения как арест, он одновременно обязан определить размер залога, который может освободить лицо от содержания под стражей – это норма Уголовно-процессуального кодекса.

«Любой, кто не подозревается в совершении насильственного преступления, имеет право согласно действующего Уголовного процессуального кодекса выйти под залог. Суд обязан предоставить возможность оплатить залог. Это норма, которая действует не только в украинском законодательстве. Это норма, которая действует во всех странах Европы. Размер залога должен быть соразмерен совершенному преступлению. Для меня как для юриста было бы странным, если бы суд присудил залог, например, не 3 миллиона гривен, а 100 или 150 тысяч – тут конечно были бы вопросы», - пояснил он.

И добавил, что правоохранители хорошо знают, в каких именно рамках действуют суды.

Для того, чтобы суд имел возможность арестовать коррупционеров, необходимо внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс.

«Измените эти нормы, и соответственно, что тогда суды будут действовать в других правовых рамках. Если правила игры для тех, кто принимает участие в уголовном судопроизводстве не изменить, судьи будут просто вынуждены действовать по таким правилам. Законы Украины пишет Верховная Рада, и я думаю, что если Верховная Рада имеет политическую волю изменить эти законы и установить невозможность выпуска под залог коррупционеров, она все это может сделать. Но по моему мнению, это будет шаг назад – в советский УПК 1960 года», - добавил Владимир Пилипенко.

Напомним, 28 января 2015 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 1871 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно невозможности освобождения под залог за коррупционные преступления), однако он до сих пор не был включен в повестку дня.