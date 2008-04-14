На старте выборов в Киеве (результаты опроса)

15 апреля в 12.30 - в УНИАН с трансляцией на 5-м канале состоится пресс-конференция на тему: “На старте внеочередных выборов в киевский городской совет и мэра г.Киева”. Результаты социологического опроса Всеукраинской общественной организации "Мониторинговый центр". В работе примет участие кандидат психологических наук, директор “Мониторингового центра” Руслан Ткач (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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