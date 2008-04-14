Коалиция обсуждала отставку Балоги

Народные депутаты из фракций коалиции обсудили возможность обращения к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с предложением освободить Виктора БАЛОГУ от должности главы Секретариата Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам после общего собрания коалиции сообщил народный депутат от БЮТ Виктор ТАРАН-ТЕРЕН.

По его словам, во время собрания коалиции с такой инициативой выступил депутат от фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Александр ОМЕЛЬЧЕНКО. «Он сам вышел к трибуне, и сам предложил это проголосовать», - сказал В.ТАРАН-ТЕРЕН.

Он утверждает, что за эту инициативу А.ОМЕЛЬЧЕНКО проголосовало большинство членов коалиции. «Предложение ОМЕЛЬЧЕНКО звучало таким образом, чтобы рекомендовать Президенту отправить в отставку БАЛОГУ», - сказал В.ТАРАН-ТЕРЕН.

В то же время, член фракции НУ-НС Юрий КАРМАЗИН отметил, что председательствующий на собрании коалиции лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО не ставил этот вопрос на голосование. «Председатель не ставил на голосование. Такого голосования не было», - сказал он. При этом Ю.КАРМАЗИН подтвердил, что такое предложение обсуждалось.

В свою очередь, лидеры фракций БЮТ Иван КИРИЛЕНКО и НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО вообще отказались дать журналистам комментарии по этому вопросу.