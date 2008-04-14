Кириленко: коалиция стоит на грани раскола

Лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО надеется, что члены фракции Блока Юлии Тимошенко завтра не будут голосовать за создание Временной специальной комиссии Верховной Рады по разработке изменений в Конституцию, поскольку это может привести к расколу коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам после окончания общего собрания коалиции.

По словам В.КИРИЛЕНКО, сегодняшнее заседание коалиции было инициировано фракцией НУ-НС для того, чтобы спасти коалицию.

«Она будет спасена, если завтра фракция БЮТ не будет голосовать за проект постановления о создании Временной специальной комиссии относительно внесения изменений в Конституцию. Причем голосовать вместе с «регионалами» и коммунистами», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

По его словам, именно этой теме было посвящено собрание коалиции. «Наши партнеры взяли паузу для того, чтобы принять решение, и у них сегодня заседание фракции», - сказал лидер фракции НУ-НС .

В свою очередь, лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО отметил, что ни одного решения во время заседания коалиции не было принято. «В собрании объявлен перерыв, и все решения будут приниматься завтра», - сказал он.

И.КИРИЛЕНКО также отметил, что сегодня состоится заседание фракций БЮТ и НУ-НС, участники которых будут обсуждать актуальные для них вопросы.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2007 года Президент Виктор ЮЩЕНКО издал Указ о создании Национального конституционного совета, на который возложил подготовку проекта новой редакции Конституции Украины.

7 апреля лидер фракции БЮТ И.КИРИЛЕНКО сообщил, что на этой неделе в Верховной Раде Украины планируется создать Временную специальную комиссию по разработке изменений к Конституции Украины.

По словам И.КИРИЛЕНКО, БЮТ «волнует дуализм в исполнительной ветви власти», который необходимо устранить.

В свою очередь лидер фракции НУ-НС В.КИРИЛЕНКО заявил, что фракция “Наша Украина – Народная самооборона” выступает против создания Временной спецкомиссии Верховной Рады по подготовке изменений к Конституции Украины.

Вместе с тем создание в ВР конституционной комиссии поддержала ранее фракция Партии регионов. По словам лидера этой фракции Виктора ЯНУКОВИЧА, конституционный процесс должен происходить в стенах парламента, и именно с этим был связан выход Партии регионов из Национального конституционного совета, созданного указом Президента.

9 апреля лидер фракции НУ-НС В.КИРИЛЕНКО заявил, что Блок Юлии Тимошенко отозвал проект постановления о создании Временной специальной комиссии ВР по наработке изменений к Конституции Украины.

По его словам, это связано с тем, что соответствующий проект постановления не был согласован внутри коалиции, и пока нет общего виденья относительно изменений к Конституции.