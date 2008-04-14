Ющенко категорически против выборов мэра Киева в два тура

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает категорически против проведения досрочных выборов мэра Киева в два тура.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Варшаве.

Президент выразил убеждение, что эта идея не найдет поддержки и в украинском парламенте, и в обществе.

По его словам, стране нужна стабильность, спокойствие, а не пиар-ходы или избирательные технологии, поэтому он негативно относится к идее избрания мэра столицы в два тура.

Президент подчеркнул, что когда идет речь об избрании мэра Киева в два тура, то надо помнить, что другие мэры избирались по другому принципу – выборы проходила в один тур. По мнению главы государства, к выборам городских председателей необходимо подходить по одному принципу, изменение порядка проведения выборов будет нечестным и недемократическим шагом.

По словам В.ЮЩЕНКО, выборы мэра в два тура будут эффективными только при возвращении к системе учета явки избирателей.

«Формирование определенного порога явки является новацией советского общества, от которого Украина успела отказаться в 1994 году», - напомнил он.

Глава государства подчеркнул, что это является дорогой в обратном направлении.

В.ЮЩЕНКО также обратил внимание на то, что в Европе три четверти мэров избираются представительскими институтами, поэтому предложение внедрения двух туров мэра столицы отводит Украину от лучших европейских механизмов.

Он подчеркнул, что это предложение связано с технологиями пиара, а не с желанием сделать выборы более демократичными и более качественными.