Ющенко завершил визит в Польшу и еще успеет в киевскую Оперу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил рабочий визит в Польшу и возвращается в Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, во время визита глава государства подписал Совместную декларацию Президентов Украины и Республики Польша об углублении взаимодействия между Украиной и Польшей в подготовке к финальной части чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Также состоялись переговоры Президентов Украины и Польши в формате «с глазу на глаз», а также переговоры делегаций в расширенном составе.

Кроме того, в Варшаве В.ЮЩЕНКО и Лех КАЧИНСКИЙ приняли участие в церемонии открытия выставки «Сокровища трипольской культуры из частной коллекции «Платар» и встретились с представителями украинской общины в Польше.

Сегодня же в 19.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в международной конференции «Современные вызовы правам и свободам человека» (Национальная опера Украины имени Тараса Шевченко, ул. Владимирская, 50).

Как сообщает пресс-служба главы государства, мероприятие посвящено 60-й годовщине принятия Всеобщей декларации прав человека и 10-летию создания института Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.