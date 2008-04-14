Единый центр заявляет, что Медведчук для Тимошенко написал текст новой Конституции

Политическая партия “Единый центр” осуждает планы Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов создать Временную специальную комиссию Верховной Рады по разработке изменений к Конституции.

Об этом говорится в заявлении партии, переданном УНИАН.

“Планы создания в Верховной Раде Временной специальной комиссии по разработке изменений к Конституции не имеют ничего общего с конституционным процессом и преследуют исключительно политическую цель. Главными персонажами этого спектакля являются БЮТ и Партия регионов, каждый из которых пытается сыграть собственную роль. При этом союзники по околоконституционным манипуляциям хотят использовать друг друга так, чтобы выполнить свои внутрипартийные задачи на ближайшую перспективу”, – отмечается в заявлении.

В “Едином центре” считают, что следует понимать определяющие моменты, которые выразительно характеризуют суть этого вопроса и направления его развития.

В первую очередь, создание в парламенте ВСК (благодаря голосам фракций БЮТ и ПР) является очередным лобовым ударом против демократического большинства в ВР, поскольку фракция другого равноправного участника коалиции – блока “Наша Украина – Народная самооборона” – не поддерживает эту инициативу, говорится в документе. При этом уточняется, что против такого заявления “выступают те депутаты от НУ-НС, которые не переметнулись мыслями и делами в лагерь “воинов света”.

“Голосование БЮТ за ВСК – это перчатка, брошенная Президенту. Это создание альтернативы созданному по инициативе главы государства Национальному конституционному совету, где обеспечено максимально возможное политическое и общественное представительство. Зато парламентская специальная комиссия – это клуб по интересам двух политигроков, где другие потенциальные участники будут исполнять малопривлекательную роль статистов, что-то вроде “кушать подано”. ВСК – это еще один большой камень в своеобразной Берлинской стене, которую БЮТ возводит внутри демократических сил и которая отделяет БЮТ от Президента Виктора ЮЩЕНКО”, - убеждены представители “Единого центра”.

Они прогнозируют, что 15 апреля конституционная комиссия в Верховной Раде будет создана. “Уже разработан и текст нового Основного Закона. Его специально для Ю.ТИМОШЕНКО написал Виктор МЕДВЕДЧУК – ее новый идеолог, советчик и лоббист. Конечно, “документ” выписан под “заказчика”, который видит себя в таком желанном президентском кресле. Так же понятно, что положения Нью-конституции существенно расходятся с содержанием таких понятий, как “демократия”, “распределение властей”, “ответственность”, - считают подписанты документа .

По мнению представителей “Единого центра”, дальше в планах тандема БЮТ и Партии регионов – голосование за этот проект и направление его в Конституционный Суд. При этом собственно содержание не имеет значения, ведь это только промежуточный маневр.

“Главная же цель фактически созданной неокоалиции – перевыборы Верховной Рады. Каждый из участников этого забега на короткую дистанцию лелеет свой расчет: БЮТ, сохраняя контроль над правительством, стремится улучшить электоральный результат; Партия регионов – решить ряд внутренних проблем, связанных с существованием различных групп влияния”, - убеждены в “Едином центре”.

“Бесспорно, такая комбинация будет маскироваться сладкими словесами об интересах людей и страны, которые так умело провозглашают политики из БЮТ. На самом деле для достижения своих партийных целей этот блок готов пойти на разрушение политических договоренностей, достигнутых во время последней избирательной кампании. Однако именно за будущую демократическую коалицию, которую поддержал Президент, голосовали наши избиратели”, - напоминается в заявлении.

“Единый центр” считает категорически недопустимыми какие-либо союзы (явные или скрытые) между БЮТ и ПР, которые могут возмутить общественно-политическую ситуацию в стране. Наша партия будет решительно противостоять таким действиям. Народные депутаты, которые вошли в “Единый центр”, не будут голосовать за создание ВСК по изменениям в Конституцию. Мы также будем информировать общественность о действительных намерениях БЮТ и ПР, которые расцениваем как проявление политической коррупции”, - подчеркивается в документе.